Мошенники ”развели” родителей тернопольского губернатора

В Тернопольской области мошенники завладели сбережениями родителей главы областной государственной администрации Ивана СТОЙКО.

Как рассказал корреспонденту УНИАН пресс-секретарь И.СТОЙКО Юрий ЗАРУЦКИЙ, две женщины проникли в дом родителей губернатора, которые проживают в Бучачском районе Тернопольской области. Они представились сотрудниками собеса и предложили проверить материальные сбережения на предмет наличия старых или фальшивых купюр, сообщив при этом, что подобная акция проходит по всей Украине. Задокументировав номера “недействительных” купюр, злоумышленницы запаковали их в конверт и передали конверт хозяевам. При этом мошенницы посоветовали, что на следующий день нужно прийти в сельский совет и обменять банкноты. Когда же пенсионеры вскоре открыли конверт, то обнаружили в нем разрезанные листы ученической тетради.

Благодаря оперативным действиям работников милиции, мошенников в тот же день задержали в Чертковском районе. Сейчас по данному факту ведется следствие. “Иван СТОЙКО допускает, что мошенники действовали по предварительной “наводке” и попросил правоохранителей установить, только ли корыстными мотивами руководствовались в своих действиях злоумышленники”, – сообщил Ю.ЗАРУЦКИЙ. Вместе с тем, он отметил, что И.СТОЙКО не связывает этот инцидент с какими-то конкретными своими недоброжелателями или своей политической деятельностью.