Рабинович заявляет, что получил записи телефонных разговоров главы НБУ

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"Из этих разговоров видно, что председатель Нацбанка и его помощники украли у страны миллиарды, просто разговаривали по телефону и делили гривну, опускали ее и поднимали для себя", - отметил Рабинович.

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По словам Рабиновича, эти записи ему "передали патриоты Украины, которых мы называть не будем, потому что мы знаем, что с ними завтра будет".

Политик отметил, что в пятницу, 18 ноября, эти записи будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генпрокуратуру.