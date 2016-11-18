Рабинович заявляет, что получил записи телефонных разговоров главы НБУ
00:29, 18 ноября 2016Политика
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Народный депутат и один из организаторов протестов под Национальным банком Украины Вадим Рабинович заявляет, что получил 95 часов записей телефонных разговоров главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее помощников.
УНИАН
Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.
"Из этих разговоров видно, что председатель Нацбанка и его помощники украли у страны миллиарды, просто разговаривали по телефону и делили гривну, опускали ее и поднимали для себя", - отметил Рабинович.
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По словам Рабиновича, эти записи ему "передали патриоты Украины, которых мы называть не будем, потому что мы знаем, что с ними завтра будет".
Политик отметил, что в пятницу, 18 ноября, эти записи будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генпрокуратуру.
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