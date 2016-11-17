Яценюк о решении послов ЕС по "безвизу": расслабляться еще нельзя

«Выполнив свои обязательства, Украина справедливо ожидает, что встречные шаги осуществит Европейский Союз», - написал он на своей странице в Facebook.

«Из Брюсселя поступают хорошие новости. Это еще не финал. Но это - весомый результат», - написал Арсений Яценюк.

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«Начиная с 2014 года, правительство Украины, которое я имел честь возглавлять, вместе с Президентом, Верховной Радой в сотрудничестве с гражданским обществом, сделали все возможное для выполнения условий для получения безвизового режима с ЕС», - подчеркнул он.

Этот курс, написал лидер «Народного фронта», продолжили нынешняя коалиция и правительство. «Выполнив свои обязательства, Украина справедливо ожидает, что встречные шаги осуществит Европейский Союз. Это - дело ответственности, справедливости и доверия», - подчеркнул Арсений Яценюк.

«Мы приближаемся к цели. Но расслабляться еще нельзя. Наш главный вывод - мы демонстрируем достойное отношение к данному слову. И самое важное, что мы достигаем результатов, когда действуем вместе - и государственное руководство, и политики, и общество», - подчеркнул он.

«Нам хотят навязать раздор. Но успех нам принесут только политическое единство, ответственная и результативная политика власти, соблюдение слова и уверенность в том, что мы все сможем сделать на пользу Украины», - написал лидер «Народного фронта».