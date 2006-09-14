Янукович берется помогать России
15:23, 14 сентября 2006Политика
996 0
Премьер делает в Брюсселе заявление за заявлением
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина должна помочь отношениям России с НАТО и ЕС.
Об этом он заявил сегодня во время заседания комиссии «Украина-НАТО» в Брюсселе, передает РИА «Новости».
«Мы должны осуществлять политику, которая не приведет в тупик развитие отношений России с ЕС и НАТО. Наоборот, Украина должна построить солидный мост для этих отношений», - сказал украинский премьер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter