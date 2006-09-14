Янукович берется помогать России

15:23, 14 сентября 2006
Политика
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Премьер делает в Брюсселе заявление за заявлением

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина должна помочь отношениям России с НАТО и ЕС.

Об этом он заявил сегодня во время заседания комиссии «Украина-НАТО» в Брюсселе, передает РИА «Новости».

«Мы должны осуществлять политику, которая не приведет в тупик развитие отношений России с ЕС и НАТО. Наоборот, Украина должна построить солидный мост для этих отношений», - сказал украинский премьер.

 

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