Шкиля поменяли на Курпиля

Верховная Рада Украины сменила руководителя Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки препятствования профессиональной деятельности журналистам телеканала СТБ со стороны народного депутата от Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат Андрей ШКИЛЬ был заменен на Степана КУРПИЛЯ (БЮТ).

За проголосовали 336 народных депутатов из 426, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, соответствующая ВСК была создана сегодня в ВР. В состав ВСК будут входить представители всех фракций пропорционально их численности.

Комиссия может существовать не более 6 месяцев, но уже через 2 месяца парламент должен получить отчет.