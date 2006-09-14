Шкиль разберется с Калашниковым

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию инцидента между народным депутатом от Партии регионов Олегом КАЛАШНИКОВЫМ и журналистами телеканала СТБ.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 305 народных депутатов из 426, зарегистрированных в зале.

Как сообщил автор постановления Николай ТОМЕНКО (БЮТ), руководителем комиссии избран представитель фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ. В состав ВСК будут входить представители всех фракций пропорционально их численности.

Комиссия может существовать не более 6 месяцев, но уже через 2 месяца парламент должен получить отчет.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат О.КАЛАШНИКОВ, помешала работе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. 14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.