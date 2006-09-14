Тимошенко Черновецкому не соперник

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не претендует на должность Киевского городского председателя, поскольку для нее достаточно работы и в парламенте. Об этом она заявила 13 сентября в вечернем эфире телеканала "1+1".

Отвечая на вопрос, есть ли у нее какие-то претензии на должность городского председателя столицы, что может стать плацдармом для президентских выборов 2009 года, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Это не соответствует действительности. Я – народный депутат, и я буду на этом месте работать. Я считаю, что сегодня оппозиция способна прекратить многие злоупотребления в стране".

Как сообщает персональный сайт лидера БЮТ, при этом Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что именно об особенностях сотрудничества оппозиции с Президентом шла речь во время ее встречи с главой государства Виктором ЮЩЕНКО. "И мы будем поддерживать все, что относится к процветанию нашей страны, что относится к очистке нашей страны от клановости, коррупции и других вещей, с которыми мы боролись", – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября представитель фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО отметил, что вариант участия лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО в возможных досрочных выборах Киевского городского председателя рассматривается. Комментируя информацию о возможном участии Ю.ТИМОШЕНКО в таких досрочных выборах, если действующий мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ решит остаться народным депутатом, А.ШЕВЧЕНКО сказал: «Такой вариант рассматривается, обсуждается». В то же время А.ШЕВЧЕНКО сказал, что не видит стопроцентно убедительных аргументов, чтобы идти этим путем, поскольку, общаясь с Юлией ТИМОШЕНКО, он чувствует, что это политик «уровня страны, и даже Европы». По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО будет очень сложно «ограничивать себя городом». А.ШЕВЧЕНКО не думает, что «Юлия Владимировна выберет для себя такой путь».