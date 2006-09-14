Кто претендует на Антимонопольный комитет

Фракция «Наша Украина» настаивает на том, чтобы ее представитель занял должность председателя Антимонопольного комитета.

Об этом в интервью УНИАН сказал заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономической политики, член фракции «Наша Украина» Эдуард ЗЕЙНАЛОВ.

По его словам, именно с этим связан перенос рассмотрения вопроса об освобождении от должности председателя Антимонопольного комитета Алексея КОСТУСЕВА. Э.ЗЕЙНАЛОВ отметил, что на сегодняшний день еще нет определенности относительно создания широкой коалиции, и поэтому рассмотрение вопроса о председателе Антимонопольного комитета перенесено.

Как сообщал УНИАН, ранее Комитет ВР по вопросам экономической политики поддержал кандидатуру Игоря ШАРОВА на должность председателя Антимонопольного комитета. На вторник, 12 сентября, планировалось рассмотрение этого вопроса в сессионном зале, но он не был включен в повестку дня.