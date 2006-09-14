ЕС и Украина подписали меморандум о взаимодействии в энергетике

Меморандум о взаимодействии между Евросоюзом и Украиной в сфере энергетики подписан в Брюсселе, сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по окончании встречи с еврокомиссаром по внешним связям Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в Брюсселе.

"Этот меморандум дает возможность создать механизм финансирования совместных энергетических проектов и реализации энергетической стратегии сотрудничества между ЕС и Украиной в целях диверсификации поставок энергоносителей", - цитирует В.ЯНУКОВИЧА РИА «Новости».

Со своей стороны, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отметила, что "это очень конкретный шаг для повышения транспарентности, надежности и безопасности поставок энергоносителей и их транзита в ЕС".

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится с поездкой в Брюсселе. Кроме участия в рабочем завтраке с Еврокомиссаром по внешним связям и европейской политике соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, он сегодня встретится с Генеральным секретарем НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРОМ, примет участие в заседании комиссии «Украина-НАТО».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с генеральным секретарем Совета ЕС Хавьером СОЛАНОЙ, примет участие в рабочем ланче с руководством ЕС от имени финского председательства в ЕС, а также в десятом заседании Совета по вопросам сотрудничества «Украина-ЕС».