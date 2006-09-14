Мороз дал Тимошенко важное для неё обещание

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ пообещал фракции БЮТ не подписывать принятое вчера постановление о создании Временной следственной комиссии по изучению вопроса необоснованного поднятия тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ после встречи с А.МОРОЗОМ.

По словам А.ТУРЧИНОВА, А.МОРОЗ пообещал поручить Юридическому управлению ВР и Регламентному комитету парламента рассмотреть данный вопрос с тем, чтобы потом можно было вернуться к рассмотрению вопроса в сессионном зале.

В то же время А.ТУРЧИНОВ не смог спрогнозировать, когда именно будет рассматриваться этот вопрос в зале.

В свою очередь А.МОРОЗ на заседании ВР отметил, что вчера произошло «недоразумение между депутатами». По его словам, он сегодня встретился с руководством фракции БЮТ и были достигнуты договоренности, что, согласно Регламенту ВР, данный вопрос еще раз будет рассмотрен в профильном комитете, который «поставит точки над «і», и ВР еще раз заслушает его на своем заседании.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в ВР было принято постановление лидера БЮТ о создании Временной следственной комиссии по расследованию объективности установления новых тарифов на природный газ для населения.

В то же время члены коалиции внесли в соответствующий документ свои поправки, которые полностью изменили концепцию документа, а именно: вместо предложенного автором документа руководителя комиссии от оппозиции Николая СИВУЛЬСКОГО большинство проголосовало за представителя от коалиции – коммунистку Аллу АЛЕКСАНДРОВСКУЮ.

Также большинство включило в это постановление пункт о проверке обоснованности списания долгов ЕЭСУ, несмотря на то, что Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что все суды Украины, в том числе и Верховный Суд, подтвердили, что никаких злоупотреблений не было.

Депутаты БЮТ заблокировали трибуну, протестуя против внесения этих правок в постановление Ю.ТИМОШЕНКО, однако первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК успел поставить на голосование постановление в целом с учетом вышеупомянутых правок. Постановление поддержали 230 депутатов из 420.