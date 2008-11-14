США: если Украину интересует оружие прошлого века – то пожалуйста

Получение американских военных кораблей не обеспечит Украине возможность отвечать на современные вызовы и угрозы национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил президент Проекта по переходным демократиям Брюс ДЖЕКСОН (США) на международной конференции “Украина в меняющемся мире: пути обеспечения безопасности страны”, которая состоялась сегодня в Киеве, комментируя сообщение министра обороны Соединенных Штатов Роберта ГЕЙТСА о возможности передачи американских военных кораблей Военно-морским силам Украины.

“Если Украину интересует оружие прошлого века – то пожалуйста, у нас его очень много. Но я не думаю, что оно вообще пригодится Украине для того, чтобы отвечать на современные вызовы”, - отметил Б.ДЖЕКСОН.

Он также добавил, что и Украина, и Соединенные Штаты имеют “много такого мусора” (устаревших образцов оружия – УНИАН).

“И если кто-то хочет его получить – покупайте, но это не будет отвечать современным целям государства”, - выразил свое мнение американский эксперт.

В свою очередь, другой участник конференции народный депутат Алексей ЛОГВИНЕНКО (фракция БЮТ) по этому поводу отметил: “Вероятнее всего, речь идет о кораблях небольшого класса – не больше фрегата или сторожевых кораблей. Их наличие у Украины отвечает военной доктрине государства”.

А.ЛОГВИНЕНКО также выразил сожаление, что сегодня Украина не строит собственных кораблей, ведь отечественные судостроительные предприятия не имеют от Министерства обороны никаких заказов, которые бы обеспечивались деньгами.

“И если Украине на определенных выгодных условиях предложат передать вооружение, которое нас интересует, – почему бы не воспользоваться такой возможностью”, - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября министр обороны Соединенных Штатов Роберт ГЕЙТС после консультаций Украина-НАТО в Таллинне сообщил, что в декабре 2008 года министры обороны Украины и США продолжат обсуждение вопроса о возможности передачи американских военных кораблей украинским Военно-морским силам.

Также Р.ГЕЙТС отметил, что вопрос о передаче американских военных кораблей Украине на протяжении шести последних недель обсуждался на уровне министров обороны обеих стран трижды.

«Украина проявляет заинтересованность в этом вопросе, но это довольно длительный и финансово дорогой процесс. Он также требует одобрения Конгрессом США», - сказал министр обороны США.

Кроме того, он отметил, что стоимость передачи кораблей, а также их ремонта довольно значительная. «Учитывая имеющийся уровень ресурсного обеспечения Вооруженных сил Украины, возникает вопрос, является ли это (передача военных кораблей – УНИАН) самым оптимальным вариантом для украинской стороны», - подчеркнул Р.ГЕЙТС.