Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл в Брюссель с двухдневной поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, завтра, 14 сентября, в ходе своего визита премьер примет участие в рабочем завтраке с еврокомиссаром по внешним связям и европейской политике соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, встретится с генеральным секретарем НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРОМ, примет участие в заседании комиссии «Украина-НАТО».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с генеральным секретарем Совета ЕС Хавьером СОЛАНОЙ, примет участие в рабочем ланче с руководством ЕС от имени финского председательства в ЕС, а также в десятом заседании Совета по вопросам сотрудничества «Украина-ЕС».

Во второй половине дня В.ЯНУКОВИЧ примет участие в конференции: «Украина: следуя к европейской мечте», а также встретится с вице-президентом Еврокомиссии Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ и премьер-министром Бельгии Ги ВЕРХОФСТАДОМ.

В ходе визита украинский премьер также планирует дать интервью телекомпании «Euronews».

Вечером 14 сентября премьер вылетает в Киев.