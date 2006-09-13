Мороз обещает сохранить ”Массандру”

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ подписал к рассмотрению проект закона Украины по Национальному производственному объединению «Массандра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Ливадии.

По его словам, в данном проекте прописан процесс сохранения «Массандры».

«Я так считаю, должен быть создан единый комплекс всех производящих виноградных хозяйств и заводов, которые производят вина, шампанское и другие винопродукты», - сказал он.

По словам А.МОРОЗА, главное предприятие должно быть в госсобственности, и все руководство должно быть сосредоточено, условно говоря, в руках генерального директора, который, скорее всего, должен возглавлять главное предприятие в этом виноградном комплексе.

При этом, по словам О.МОРОЗА, юридические права должен иметь каждый субъект, который будет входить в это объединение.

«Логика принятия этого закона, который я обещал работникам «Массандры» еще во время избирательной кампании, будет таким, чтобы сохранить уникальный комплекс этого предприятия», - заверил председатель ВР Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК заявил, что, несмотря на критику со стороны крымской власти, министерство намерено завершить реорганизацию «Массандры», начатую экс-министром Александром БАРАНОВСКИМ. После реорганизации Ялтинский завод марочных вин, являющийся головным предприятием «Массандры», станет отдельным юридическим лицом, и будет назначен новый гендиректор.

Справка УНИАН. История «Массандры» начинается с 1894 года. В 1936 году был создан комбинат «Массандра», правопреемником которого стало производственно-аграрное объединение «Массандра». Статус Национального оно получило в 1999 году.

Сегодня вина «Массандры» получили признание не только на внутреннем, но и на международных рынках. Вина «Массандры» на самых престижных мировых конкурсах занимают первые места и получают самые высокие награды (152 золотых медали, 47 серебряных, 1 бронзовая, 7 кубков Гран-При, 5 кубков Супер Гран-При).

Основой уникального «массандровского» виноделия является собственная уникальная база. Ценные сорта винограда выращивают 9 совхозов-заводов, расположенных в трех административных районах – городов Ялты, Алушты и Судака.