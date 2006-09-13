БЮТ на завтра готовит сенсацию

Блок Юлии Тимошенко обратится в четверг к спикеру Верховной Рады Александру Морозу с просьбой не подписывать постановление об отказе в создании комиссии по расследованию необоснованного повышения цен на газ.

Об этом Тимошенко сказала журналистам по завершению заседания ВР.

По ее словам, по этому поводу представители блока проведут "концептуальный разговор" с председателем Верховной Рады с тем, чтобы он не подписывал это постановление в соответствии с регламентом.

"Если Мороз остается хотя бы на остаточных позициях демократии, то мне кажется, что он не подпишет этого постановления. Если он это сделает, то он своей рукой разрушит последнее право оппозиции – создавать следственные комиссии", - сказала она.

По словам Тимошенко, если Мороз подпишет это постановление, БЮТ обратится к президенту как к гаранту конституции и "попросит его вмешаться".

На вопрос, будет ли БЮТ блокировать трибуну в четверг, она ответила: "Нет. Мы не будем блокировать. Мы все будем решать правовыми методами".

В свою очередь депутат от БЮТ Андрей Шкиль в кулуарах заявил, что "на завтра БЮТ готовит сенсацию". При этом он отказался сказать, в чем она состоит, опасаясь того, что она "провалится".

Не исключил вероятности сенсации в разговоре с журналистами и другой депутат с БЮТ. По его словам, в четверг фракция намерена продолжить блокирование сессионного зала парламента.

"Украинская правда"