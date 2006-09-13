Кушнарёв поддерживает требование Тимошенко

Заместитель председателя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ поддерживает требование фракции БЮТ как можно скорее принять закон об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

Е.КУШНАРЁВ считает, что во время рассмотрения вопроса о создании Временной следственной комиссии парламента по расследованию объективности установления новых тарифов на газ нарушений не было, а была выполнена обычная процедура.

В то же время он отметил, что сегодня многие процедурные положения не учитывают новых политических реалий, в частности структуру парламента, когда есть парламентское большинство и оппозиция.

По словам Е.КУШНАРЁВА, эти противоречия можно снять только путем скорейшего принятия закона об оппозиции. «Тогда взаимные обвинения будут сняты», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

На уточняющие вопросы журналистов Е.КУШНАРЁВ ответил, что такой закон может быть принят, если не в сентябре, то в начале октября.