Кушнарёв поддерживает требование Тимошенко
Депутат знает, как снять взаимные обвинения
Заместитель председателя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ поддерживает требование фракции БЮТ как можно скорее принять закон об оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.
Е.КУШНАРЁВ считает, что во время рассмотрения вопроса о создании Временной следственной комиссии парламента по расследованию объективности установления новых тарифов на газ нарушений не было, а была выполнена обычная процедура.
В то же время он отметил, что сегодня многие процедурные положения не учитывают новых политических реалий, в частности структуру парламента, когда есть парламентское большинство и оппозиция.
По словам Е.КУШНАРЁВА, эти противоречия можно снять только путем скорейшего принятия закона об оппозиции. «Тогда взаимные обвинения будут сняты», - сказал Е.КУШНАРЁВ.
На уточняющие вопросы журналистов Е.КУШНАРЁВ ответил, что такой закон может быть принят, если не в сентябре, то в начале октября.