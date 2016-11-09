Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах, назвав это символом настоящей демократии
Президент Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, которые состоялись 8 ноября.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Порошенко сказал во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович.
«Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием Президентом Соединенных Штатов и дружественный американский народ с демократическим волеизъявлением. Это символ подлинной демократии, когда никто до последнего момента не знает результаты выборов. И это является признаком подлинной демократии, которую всегда исповедовали и пропагандировали наши надежные и стратегические американские партнеры и друзья», - отметил Порошенко.
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Он подчеркнул, что вместе с победой на высшую должность в государстве новый президент США берет на себя и ответственность за глобальное лидерство Соединенных Штатов Америки в демократическом мире.
Как известно, по предварительным данным, на выборах президента США победил кандидат от Республиканской партии Трамп.