Мартынюку не удается продолжить заседание парламента

Первому заместителю председателя Верховной Рады Адаму МАРТЫНЮКУ снова не удалось продолжить сегодняшнее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в 13.37 из дверей, откуда обычно выходит председатель на заседание, появилась лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которая обратилась к членам своей фракции, которые блокируют парламентскую трибуну, и они остались на своих местах.

За ней появился А.МАРТЫНЮК, который увидел, что блокирование трибуны продолжается и, ничего не сказав, вышел из сессионного зала.

Пока неизвестно, когда возобновится заседание.

Справка УНИАН. По средам народные депутаты работают только в режиме утреннего пленарного заседания, которое начинается в 10.00, а завершается в 14.00.

Члены фракции БЮТ заблокировали сегодня парламентскую трибуну во время голосования за принятие постановления о создании временной следственной комиссии ВР по расследованию объективности установления новых тарифов на газ для населения.

Коалиция внесла правки в соответствующий проект постановления лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, заменив руководителя ВСК. Постановление Ю.ТИМОШЕНКО предусматривало, что ВСК возглавит представитель от оппозиции Николай СИВУЛЬСЬКИЙ, большинство проголосовало за представителя от коалиции – коммунистку Аллу ОЛЕКСАНДРОВСКУЮ.