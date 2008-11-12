Мороз: Мазепа не имеет никакого отношения к Полтавской битве

19:35, 12 ноября 2008
Политика
3062 0

Может, поставим памятник Гитлеру в Киеве

Лидер Соцпартии Александр МОРОЗ считает нецелесообразным сооружение в Полтаве памятников Мазепе и Карлу XII.

Об этом А.МОРОЗ сказал сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

«Историю нужно знать и уважать, а переписывать ее нельзя. Нужно не сносить памятники и переименовывать улицы. Нужно уважать историю и ее суть, а не пытаться переиначить то, что было создано раньше”, - убежден А.МОРОЗ.

“Я переводил поэму Черепкова «Зрада» и хочу сказать, что Мазепа не имеет никакого отношения к Полтавской битве. Он у Карла XII был не то узником, не то консультантом, потому что предал и последнего”, - сказал лидер СПУ и отметил: “Кто виноват в кровопролитии в Батурине, если не Мазепа, в том что сожгли Опишню, Веприк и другие городки Полтавщины, не лояльные к Мазепе. Обо всем этом в поэме хорошо сказано”.

Лидер социалистов также сообщил, что “не так давно был в Стокгольме” и “интересовался, как они относятся к идее о сооружении памятника Мазепе и Карлу XII. “Они не понимают этого вопроса, не помнят Мазепу и не уважают Карла XII, ведь последний принес разруху для Швеции. Поэтому, считаю идею сооружения им памятников нездоровой”, - сказал А.МОРОЗ и предложил: “Послушайте, может давайте поставим памятник Гитлеру в Киеве, который воевал с СССР, и Россией в частности, ведь мы же сейчас переиначиваем историю”.

При этом А.МОРОЗ пожалел, что “полтавчане со славной историей поддерживают столь болезненную идею”. Он также сказал, что не полностью поддерживает действия Петра I.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter