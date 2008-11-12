Мороз: Мазепа не имеет никакого отношения к Полтавской битве

Лидер Соцпартии Александр МОРОЗ считает нецелесообразным сооружение в Полтаве памятников Мазепе и Карлу XII.

Об этом А.МОРОЗ сказал сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

«Историю нужно знать и уважать, а переписывать ее нельзя. Нужно не сносить памятники и переименовывать улицы. Нужно уважать историю и ее суть, а не пытаться переиначить то, что было создано раньше”, - убежден А.МОРОЗ.

“Я переводил поэму Черепкова «Зрада» и хочу сказать, что Мазепа не имеет никакого отношения к Полтавской битве. Он у Карла XII был не то узником, не то консультантом, потому что предал и последнего”, - сказал лидер СПУ и отметил: “Кто виноват в кровопролитии в Батурине, если не Мазепа, в том что сожгли Опишню, Веприк и другие городки Полтавщины, не лояльные к Мазепе. Обо всем этом в поэме хорошо сказано”.

Лидер социалистов также сообщил, что “не так давно был в Стокгольме” и “интересовался, как они относятся к идее о сооружении памятника Мазепе и Карлу XII. “Они не понимают этого вопроса, не помнят Мазепу и не уважают Карла XII, ведь последний принес разруху для Швеции. Поэтому, считаю идею сооружения им памятников нездоровой”, - сказал А.МОРОЗ и предложил: “Послушайте, может давайте поставим памятник Гитлеру в Киеве, который воевал с СССР, и Россией в частности, ведь мы же сейчас переиначиваем историю”.

При этом А.МОРОЗ пожалел, что “полтавчане со славной историей поддерживают столь болезненную идею”. Он также сказал, что не полностью поддерживает действия Петра I.