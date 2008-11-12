В ВСЮ напомнили, что в прошлый раз с Медведчуком как-то нехорошо вышло

Высший совет юстиции разъясняет правовые основания легитимности полномочий члена Высшего совета юстиции Виктора МЕДВЕДЧУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСЮ, В.МЕДВЕДЧУК впервые был назначен членом Высшего совета юстиции на шесть лет 24 марта 1998 года съездом адвокатов Украины. “Срок его полномочий должен был истечь 24 марта 2004 года. Однако 23 октября 2003 года Всеукраинским съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений он был назначен на второй срок. Находясь под присягой члена ВСЮ, В.МЕДВЕДЧУК не приносил присяги во второй раз, продолжая выполнять свои полномочия”, - указывается в сообщении.

Однако, по данным пресс-службы ВСЮ, 27 мая 2004 года Высший совет юстиции принял решение о прекращении полномочий девяти членов Совета в связи с окончанием срока назначения, среди которых был и В.МЕДВЕДЧУК. ВСЮ решил, что полномочия В.МЕДВЕДЧУКА должны быть прекращены, в частности, по мотивам повторного непринятия им присяги члена Высшего совета юстиции после избрания на эту должность во второй раз.

Однако, отмечает далее пресс-служба, “31 мая 2007 года Совет признал ошибочным свое решение от 27 мая 2004 года в части прекращения полномочий В.МЕДВЕДЧУКА, и 17 голосами из 18 отменил его именно в этой части, учтя, что назначение его во второй раз состоялось во время осуществления полномочий члена Совета и пребывания под присягой, а также то, что решение Всеукраинского съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, на котором состоялось повторное назначение В.МЕДВЕДЧУКА, не было отменено”.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2007 года Высший совет юстиции восстановил членство В.МЕДВЕДЧУКА в этом органе. В частности, рассмотрев соответствующее заявление В.МЕДВЕЧУКА, ВСЮ частично отменил свое решение от 27 мая 2004 года № 180, которым были прекращены его полномочия как члена Высшего совета юстиции, поскольку после назначения его в состав Совета на второй подряд шестилетний срок он не принес присягу члена ВСЮ.

В июне 2007 года Лычакивский райсуд Львова остановил действие решения ВСЮ от 31 мая этого года в части возобновления полномочий В.МЕДВЕДЧУКА как члена ВСЮ. Соответствующее решение было принято на обеспечение административного иска жителя Львова - законодателя Андрея БОЙКО.

В декабре 2005 года Всеукраинским съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений А.БОЙКО был на законных основаниях назначен членом ВСЮ вместо В.МЕДВЕДЧУКА, однако стать полномочным членом ВСЮ А.БОЙКО не удалось.

Решение ВСЮ о восстановлении В.МЕДВЕДЧУКА истец считал противоправным, незаконным, поскольку В.МЕДВЕДЧУК утратил членство в ВСЮ еще в мае 2004 года в связи с окончанием шестилетнего срока, на который он был назначен, а после очередного переназначения В.МЕДВЕДЧУК не приносил присяги члена ВСЮ.

4 ноября 2008 года Верховный суд отменил все судебные решения относительно приостановки полномочий В.МЕДВЕДЧУКА как члена Высшего совета юстиции.

6 ноября ВСЮ заявил об отсутствии каких-либо препятствий для реализации В.МЕДВЕДЧУКОМ полномочий члена этого органа.