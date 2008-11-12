Мороз рассчитывает на "солидное представительство" СПУ в парламенте

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ прогнозирует досрочные парламентские выборы в конце февраля - начале марта 2009 года и планирует в новом парламенте создать собственную фракцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня на пресс-конференции, находясь в Полтаве.

«На досрочных выборах, которые, очевидно, состоятся, в конце февраля - начале марта, мы будем иметь такой небольшой плацдарм, как фракция в парламенте. А на следующих, скажем, через каденцию, мы будем иметь солидную фракцию где-то на уровне 15-20%”, - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, “мы еще выровняем систему выборов, в частности, имеется в виду закон о выборах с открытыми списками, который мы уже докладывали в 2002 году в Верховной Раде, и ни одна из политических сил не поддержала”.

“Сегодня все выступают и хлопают в ладоши, что они хотят открытых списков. Возникает вопрос, почему же вы шесть лет назад отказались от этого проекта. Я думаю, что все это вместе гарантирует СПУ солидное представительство в парламенте как государствообразующей партии», - заявил А.МОРОЗ.