Кушнарев запускает процесс избрания Президента парламентом

Заместитель руководителя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ инициирует внесение изменений в Конституцию, чтобы Президент Украины избирался парламентом, а не всенародно. Об этом сообщает Официальный информационный сервер ПР.

Так, Е.КУШНАРЕВ считает, что избрание Президента парламентом «закономерно с точки зрения полноценной парламентско-президентской республики. В странах с таким устройством власти Президент избираться парламентариями. Это снимает проблему двоевластия, но в то же время дает возможность главе государства выступать арбитром в спорах и оставаться гарантом Конституции».

«При этом речь не идет об импичменте, как некоторые себе представляют, - говорит Е.КУШНАРЕВ. - Это вполне закономерный процесс».

Е.КУШНАРЕВ сообщил, что сейчас он работает над детализацией этих положений, и будет предлагать фракции Партии регионов «двигаться именно по этому пути. Как? Вносить соответствующий законопроект в парламент по изменениям в Конституцию, поскольку речь идет не только о механизме избрания Президента, но и о дальнейшем серьезном перераспределении полномочий, то есть передаче ряда президентских полномочий парламенту».

«Я еще раз подчеркиваю, что в сегодняшней модели заложены решения проблем двоевластия, которые вследствие ряда субъективных факторов могут привести к затяжному и крайне опасному для страны противостоянию между Президентом, правительством и отчасти парламентом», - заявил Е.КУШНАРЕВ.