Бютовец Луцкий оправдывает свое предательство

Народный депутат, член фракции БЮТ Максим ЛУЦКИЙ объясняет свое решение о присоединении к парламентской коалиции радикальной позицией руководства БЮТ.

Об этом говорится в заявлении М.ЛУЦКОГО, переданном УНИАН пресс-службой депутата.

В частности, по словам члена БЮТ, „мое решение о присоединении к парламентской коалиции в основном было вызвано радикальной позицией лидеров БЮТ относительно всех решений, которые принимались на государственном уровне в послевыборный период”.

М.ЛУЦКИЙ считает, что „руководство БЮТ не смогло найти компромиссное решение во время распределения должностей в руководстве Верховной Рады. Также, по его словам, не были использованы все возможности для представительства членов блока в парламентских комитетах и, как следствие, БЮТ не получил большинства в парламентских комитетах. „У нас была возможность получить те комитеты, которые бы давали реальные рычаги влияния, однако на сегодняшний день у БЮТ таких рычагов нет, и, таким образом, БЮТ теряет возможность контроля за деятельностью власти”, - считает М.ЛУЦКИЙ.

Депутат убежден, что основное для политика – это дипломатия и умение договариваться, а радикализм в большинстве случаев приводит к нулевому результату. „Вместо этого БЮТ постоянно находится в состоянии войны и договаривается с помощью громкоговорителей и акций протеста”, - отметил М.ЛУЦКИЙ. Депутат признался, что не разделял позицию БЮТ по отказу принимать участие в пленарных заседаниях во время прошлой сессии парламента. „В то время, когда парламент принимал важные решения, мы не могли отсутствовать в зале”, - говорит М.ЛУЦКИЙ, и добавляет, что роль пассивного наблюдателя в политике его не устраивает. „Я считаю себя командным игроком, а ощущение, что я отсиживаюсь на скамье запасных, меня не устраивает, особенно сейчас, когда стране нужны решительные действия”, - заявил депутат.

М.ЛУЦКИЙ также обратил внимание на тот факт, что уже первые решения парламента свидетельствуют, что ни одна законодательная инициатива, которая вносится со стороны оппозиции, не поддерживается другими фракциями: „Я понимаю, что все мои законодательные инициативы не будут находить поддержки сессионного зала именно из-за радикальной позиции БЮТ”. В то же время М.ЛУЦКИЙ уверен в поддержке своих законодательных инициатив со стороны членов коалиции, а следовательно – в поддержке со стороны правительства.

„Уверен, что мое присоединение к коалиции позволит мне реализовать себя как законотворца, в частности в тех сферах деятельности, в которых я работал до избрания народным депутатом – образование и гражданская авиация. Среди членов коалиции есть много депутаты, вместе с которыми я смогу работать над проблемами в указанных областях”, - подчеркнул М.ЛУЦКИЙ. „Как человек, понимающий проблемы современной гражданской авиации, и председатель подкомитета по профессиональному образованию, я имею четкое виденье развития и дальнейшего реформирования системы образования и гражданской авиации в Украине. Надеюсь, что сотрудничая с коалицией, я смогу претворить в жизнь свои идеи и концепции, которые позволят как можно скорее ввести Украину в европейское образовательное пространство”, говорится в заявлении М.ЛУЦКОГО.

Он также выразил благодарность лично Юлии ТИМОШЕНКО. “Она действительно мощный политик и мудрый человек. Политическая программа БЮТ была и остается близкой для меня. Я боролся и отстаивал каждый ее пункт как во время предвыборной кампании, так и после в Верховной Раде. Во время предвыборной кампании и работы в парламенте у меня появилось много друзей, они знают мой характер, и я уверен, что они со временем поймут причины моего решения”, - отмечается в заявлении народного депутата.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром трое депутатов из состава фракции БЮТ Максим ЛУЦКИЙ, Инесса ВЕРШИНИНА и Дмитрий КРЮЧКОВ вошли в антикризисную коалицию.

После этого один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что БЮТ начинает судебные дела против тех, кто предал блок и фракцию. Он сообщил, что сейчас юристы БЮТ работают над этим.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что за переход в антикризисную коалицию народным депутатам предлагают от 3 до 5 миллионов долларов.