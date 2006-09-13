Тимошенко устроит Януковичу экзамен

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО планирует в ближайший вторник, 19 сентября, встретиться с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ для обсуждения прав оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ сообщила журналистам сегодня на брифинге в Верховной Раде Украины.

«На вторник назначена встреча с В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, в повестке дня только один вопрос – предоставление надлежащих прав оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что В.ЯНУКОВИЧ должен определиться, «он строит мафиозную страну или он строит демократическую страну».

Она добавила, что для премьера это будет экзамен на способность цивилизовано сотрудничать с оппозицией.