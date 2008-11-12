Москаль обещает СБУ бесплатный отдых в «своих» гостиницах

Народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Геннадий МОСКАЛЬ и „Народная Самооборона” готовы проспонсировать поездки журналистов в Македонию и Чехию с целью установления местонахождения гостиничных комплексов, о которых заявлял заместитель председателя СБУ Тиберий ДУРДИНЕЦ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

В сообщении отмечается, если данные факты будут установлены, Г.МОСКАЛЬ “обязуется на протяжении десяти лет сотрудникам СБУ предоставлять отдых бесплатно с трехразовым питанием и комплексом других услуг согласно пожеланию отдыхающих”.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября на внеочередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции заместитель председателя СБУ Т.ДУРДИНЕЦ заявил, что Служба безопасности Украины получает обращения от общественных организаций и граждан о злоупотреблениях, совершенных Г.МОСКАЛЕМ на разных должностях.

По словам Т.ДУРДИНЦА, в этих обращениях граждане, в частности, указывают на незаконный ввоз в Украину и легализацию автомобиля «Лексус»; содействие в незаконном выделении одной из компаний земельного участка в Крыму. Кроме того, авторы обращений просят СБУ проверить информацию о причастности Г.МОСКАЛЯ к владению гостиницами в Македонии и Чехии.