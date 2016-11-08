Яценюк считает фракцию "Народного фронта" реальным достижением

Об этом он заявил в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

"Считаю фракцию «Народного фронта» реальным достижением. Сегодня фракция демонстрирует не просто дисциплину, но и ответственность», - подчеркнул лидер партии НФ.

Яценюк отметил, что в то время, когда он был премьер-министром, фракция «Народного фронта» взяла на себя удар, принимая в парламенте сложные, но необходимые решения: «Они фактически взяли на себя часть ответственности. Они же ассоциировались полностью с непопулярными решениями премьер-министра Яценюка. Никто не разбирался в том, что это коалиционное правительство, что в этом правительстве у Яценюка только три министра, а все остальные - от других политических сил. И все эти люди приняли удар на себя. Поэтому после всех ударов они реально закалились».

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«Считаю, что мы так же должны держать единство коалиции, и все равно надо двигаться вперед. Не смотря на всю ту кампанию против нас, которая была. Мы перевернули эту страницу. Дальше история нас всех рассудит, кто был прав, а кто нет», - добавил он.

Яценюк подчеркнул, что убежден в монолитности фракции: «Были прогнозы, что как только Яценюк уйдет с (должности, - Ред.) премьера, и фракция рассыплется буквально через неделю. Мы доказали, что это неправда. Реально политическая партия «Народный фронт» и фракция «Народного фронта» является примером. И мы не повторили предыдущих политических историй, как, например, было в «Батькивщине», когда Тимошенко ушла с премьер-министра - там осталось 30% от фракции».

Лидер «Народного фронта» заявил, что все 82 депутата фракции «держатся вместе»: «Каждого человека, который является членом нашей фракции, я уважаю. Нас никто не предал. Никто».

«Наша фракция много чего прошла. У нее появился реальный командный дух. Все понимают, что один человек ничего не стоит без коллективной ценности. И все осознали эту коллективную ценность», - сказал Яценюк.