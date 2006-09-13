Созданию коалиции мешают семейные проблемы

Лидер фракции Соцпартии Василий Цушко заявляет, что заседание рабочей группы по вопросам обработки коалиционного соглашения перенесено по техническим причинам.

"Причина переноса техническая. Часть партнеров из рабочей группы не может присутствовать на заседании из-за своих семейных дел", - сообщил он журналистам в среду.

Второй причиной, по словам Цушко, стало то, что на вчерашний день еще не был готов пакет расхождений.

"На сегодня действительно пакет готов. Лично я уже его получил, сегодня и завтра буду изучать", - сказал депутат.

При этом, по мнению Цушко, заседание рабочей группы состоится в пятницу.

На вопрос о том, касаются ли расхождения положений Универсала национального единства, Цушко ответил: "Позиция СПУ такова – все три политических силы, которые подписали универсал без замечаний, не должны вокруг него ломать копья".

"Если коммунисты подписали этот документ с определенными замечаниями, то мы будем искать обтекаемые формулировки по тем вопросам, по которым у них были замечания для того, чтобы они были удовлетворены своей позицией", - добавил он.

При этом Цушко сказал, что замечания СПУ имеют технический характер.

"Предложения Соцпартии носили скорее технический характер. Они касаются большей частью регламента, в частности того, чтобы любая политическая сила не стала меньшинством в коалиции", - отметил депутат.

Украинская правда