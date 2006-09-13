Зварич наконец определился

Министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил сегодня журналистам.

Он отметил, что заявление Р.ЗВАРИЧА передано на рассмотрение парламентского комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР.

Как сообщал УНИАН, Р.ЗВАРИЧ отказывался подавать заявление о сложении депутатских полномочий, обещая сделать это после того, как “Наша Украина” вступит в коалицию.

12 сентября парламент принял постановление о том, чтобы председатель ВР обратился в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата Р.ЗВАРИЧА.