Майор Мельниченко находится в Украине

Бывший майор Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО находится в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил сегодня журналистам.

По его словам, не исключено, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО примет участие в заслушивании информации генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО о расследовании дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщал УНИАН, в ВР зарегистрирован проект постановления о заслушивании информации по данному вопросу в пятницу, 15 сентября.

Адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧОВ сегодня заявил о готовности своего подзащитного принять участие 15 сентября в парламентских слушаниях о ходе расследования дела Г.Гонгадзе в случае гарантирования ему безопасности пребывания на территории Украины.