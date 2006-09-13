БЮТ отдаст предателей под суд

Блок Юлии Тимошенко готов начать судебные процессы против депутатов своей фракции, которые вошли в антикризисную коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил один из лидеров фракции Александр ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос журналистов, как БЮТ будет реагировать не сегодняшний выход трех депутатов из состава парламентской фракции.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что «предатели в истории Украины всегда были». Он напомнил, что «вчера была попытка в парламенте их легализовать, разрешив создать парламентскую группу внефракционных».

А.ТУРЧИНОВ заявил, что БЮТ начинает судебные дела против тех, кто предал блок и фракцию. Он добавил, что сейчас юристы БЮТ работают над этим.

Также, по словам А.ТУРЧИНОВА, сейчас таким образом нужно дать возможность другим лицам, которые баллотировались в парламент по избирательному списку БЮТ и которые идут следующими в списке, попасть в ВР и эффективно работать.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на пленарном заседании председатель ВРУ Александр МОРОЗ объявил о вхождении в антикризисную коалицию трех депутатов из состава фракции БЮТ. Он зачитал соответствующие заявления народных депутатов Максима ЛУЦКОГО, Иннесы ВЕРШИНИНОЙ, Дмитрия КРЮЧКОВА.