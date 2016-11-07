Миллионы чиновников и обнищание населения: НАБУ показало контрастный ролик о коррупции в Украине (видео)
18:54, 07 ноября 2016Политика
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НАБУ показало ролик о коррупции в Украине, созданный при поддержке Консультативной миссии ЕС в Украине.
Борьба с коррупцией касается каждого, подчеркнули в НАБУ / REUTERS
Об этом говорится на странице Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.
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"Коррупция - это не только миллионы долларов наличными в кабинетах и частных домах чиновников. Борьба с коррупцией касается каждого", - говорится в видео.
Ранее НАБУ начало проверку электронных деклараций чиновников, которые задекларировали крупные суммы наличных, на предмет коррупции.
"Мы не можем пройти мимо «топ двадцатки» - как это было названо в средствах массовой информации – «любителей кэша». Поэтому мы также, в принципе, начали это проверять", - подчеркнул директор НАБУ Сытник.
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