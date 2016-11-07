Миллионы чиновников и обнищание населения: НАБУ показало контрастный ролик о коррупции в Украине (видео)

Об этом говорится на странице Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.

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"Коррупция - это не только миллионы долларов наличными в кабинетах и частных домах чиновников. Борьба с коррупцией касается каждого", - говорится в видео.

Ранее НАБУ начало проверку электронных деклараций чиновников, которые задекларировали крупные суммы наличных, на предмет коррупции.

"Мы не можем пройти мимо «топ двадцатки» - как это было названо в средствах массовой информации – «любителей кэша». Поэтому мы также, в принципе, начали это проверять", - подчеркнул директор НАБУ Сытник.