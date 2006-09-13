Янукович жестко поговорил со своими министрами

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ призывает министров инициировать реформы и не требовать больших полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Я от вас ожидаю инициативы… Не ждите, когда я начну вас подталкивать», - сказал премьер.

Он выразил убеждение, что его правительство будет заниматься реформами столько, сколько будет работать.

В то же время премьер подчеркнул, что не нужно просить новых полномочий. «Забудьте и перестаньте перетягивать на себя полномочия, которые не касается министерств. Этого не будет», - подчеркнул премьер.