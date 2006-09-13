Янукович жестко поговорил со своими министрами
10:43, 13 сентября 2006Политика
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Продолжается заседание правительства
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ призывает министров инициировать реформы и не требовать больших полномочий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.
«Я от вас ожидаю инициативы… Не ждите, когда я начну вас подталкивать», - сказал премьер.
Он выразил убеждение, что его правительство будет заниматься реформами столько, сколько будет работать.
В то же время премьер подчеркнул, что не нужно просить новых полномочий. «Забудьте и перестаньте перетягивать на себя полномочия, которые не касается министерств. Этого не будет», - подчеркнул премьер.
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