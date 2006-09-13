Трое депутатов из блока Тимошенко переметнулись в коалицию

10:12, 13 сентября 2006
Политика
553 0

Мороз зачитал заявления

Трое народных депутатов фракции БЮТ вошли в антикризисную коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на утреннем заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

В частности, он зачитал соответствующие заявления народных депутатов Максима ЛУЦКОГО, Инессы ВЕРШИНИНОЙ, Дмитрия КРЮЧКОВА.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter