Трое депутатов из блока Тимошенко переметнулись в коалицию
10:12, 13 сентября 2006Политика
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Мороз зачитал заявления
Трое народных депутатов фракции БЮТ вошли в антикризисную коалицию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на утреннем заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.
В частности, он зачитал соответствующие заявления народных депутатов Максима ЛУЦКОГО, Инессы ВЕРШИНИНОЙ, Дмитрия КРЮЧКОВА.
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