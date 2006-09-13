Трое депутатов из блока Тимошенко переметнулись в коалицию

Мороз зачитал заявления

Трое народных депутатов фракции БЮТ вошли в антикризисную коалицию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на утреннем заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ. В частности, он зачитал соответствующие заявления народных депутатов Максима ЛУЦКОГО, Инессы ВЕРШИНИНОЙ, Дмитрия КРЮЧКОВА.

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