"Не вижу необходимости": Ярош объяснил, почему его не беспокоит статус злостного прогульщика Рады

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Когда я не вижу необходимости находиться там, то чего сидеть. Я не раз говорил, что от отдельного внефракционного депутата не зависит ничего. Ну, посижу, послушаю, кнопку понажимаю. И что? Я это время лучше использую как-то полезнее", - сказал он.

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"При этом, я честен перед своими избирателями. Когда избирался, говорил, что в течение 80% времени буду отдавать предпочтение военным вопросам. Потому главное требование моих избирателей было - не впустить войну на округ, который граничит с Донецкой областью", - добавил он, отметив, что "угрезений совести не имеет".

Также Ярош рассказал, что председателю комитета (по нацбезопасности и обороны) Сергею Пашинскому он сказал: "Если будут какие-то стратегические вещи, ты звони, я приеду".

"И с Парубием говорил, чтобы звонил, если надо. Но не звонит. Ну так что такое один депутат? Да ничего. Тем более, когда есть "договорняк", они все там решили на своих согласительных или иных советах", - сказал он .