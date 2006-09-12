Бандиты должны сидеть в тюрьмах

Сейчас речь идет об объединении антикризисной коалиции с "Нашей Украиной", чтобы сохранить легитимность действующего правительства и премьер-министра. Об этом заявил председатель парламентской фракции СПУ Василий ЦУШКО в интервью “5 каналу”.

Он считает, что коалиция должна состоять из четырех политических сил.

"Для того, чтобы был баланс, чтобы мы действительно показали, что мы хотим объединения Украины, коалиция должна состоять из четырех политических сил. Лично я сделаю все, чтобы она была такой", - сказал он.

В.ЦУШКО напомнил, что "де-факто коалиция из четырех политических сил существует, де-юре осталось ее оформить". При этом он назвал борьбу за название коалиции "детскими играми, если не сказать грубее".

На вопрос о возможных причинах "выхода" социалистов из Универсала национального единства, В.ЦУШКО ответил: "Я таковых не вижу. Социалисты не собираются выходить ни из Универсала, ни из меморандума, и не будут предпринимать никаких деструктивных шагов".

По поводу съезда СПУ и возможных изменений руководства партии В.ЦУШКО отметил, что съезд пройдет 30 сентября: "Съезд будет спокойным, радикальных изменений не будет. Лидером останется Александр МОРОЗ".

Также председатель фракции СПУ сообщил, что на съезде пройдут "выборы нового политсовета, нового политисполкома, состоится смена секретарей политсовета".

На вопрос результативности расследования дела Георгия Гонгадзе и других резонансных дел В.ЦУШКО высказал подозрение, что "когда мы выходили из кризиса президентских выборов, были даны обещания, что не будут трогать тех, кто заказал убийство Гонгадзе".

При этом он заверил, что слова А.МОРОЗА о том, что в деле Гонгадзе должна быть поставлена точка, не являются спекуляцией на этой теме.

"Несмотря на то, что у нас может возникнуть несогласие с партнерами, фракция будет поднимать этот вопрос, чтобы завершить это дело. Бандиты и убийцы должны сидеть в тюрьме, независимо от того, какую должность они когда-то занимали в стране, даже если это высшие должностные лица", - цитирует В.ЦУШКО “Украинская правда”.