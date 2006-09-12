Литвин присоединился к Тимошенко
18:05, 12 сентября 2006Политика
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Решение принято на заседании Политисполкома
Народная партия, председателем которой является Владимир ЛИТВИН, сегодня на заседании Политисполкома приняла решение о переходе в оппозицию.
Как сообщили УНИАН в Политисполкоме Народной партии, также принято решение обратиться к другим политическим силам, близким к ней по программным принципам, с предложением о сотрудничестве и объединении усилий.
Других подробностей в Политисполкоме Народной партии не предоставили.
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