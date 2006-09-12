Литвин присоединился к Тимошенко

Народная партия, председателем которой является Владимир ЛИТВИН, сегодня на заседании Политисполкома приняла решение о переходе в оппозицию.

Как сообщили УНИАН в Политисполкоме Народной партии, также принято решение обратиться к другим политическим силам, близким к ней по программным принципам, с предложением о сотрудничестве и объединении усилий.

Других подробностей в Политисполкоме Народной партии не предоставили.