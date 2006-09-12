Архивы Украины возглавит член Компартии, специалист по арматуре

Кабинет Министров Украины сменил руководство Государственного комитета архивов Украины.

На Правительственном портале размещено постановление от 7 сентября 2006 г., которым Геннадий БОРЯК освобожден от должности председателя Государственного комитета архивов Украины “в связи с переходом на другую работу”.

Кроме того, другим постановлением от должности первого заместителя председателя Государственного комитета архивов Украины освобожден Константин НОВОХАТСКИЙ – также “в связи с переходом на другую работу”.

Председателем Государственного комитета архивов Украины правительство назначило Ольгу ГИНЗБУРГ.

При этом, Г.БОРЯКА Кабмин назначил первым заместителем председателя Госкомитета архивов Украины, а К.НОВОХАТСКОГО - заместителем председателя Государственного комитета архивов Украины.

Справка УНИАН. Историк-архивист, доктор исторических наук, профессор Г.БОРЯК возглавлял Госкомитет архивов с октября 2002 года.

К.НОВОХАТСКИЙ был первым заместителем председателя Государственного комитета архивов Украины с декабря 2003 года.

О.ГИНЗБУРГ - член КПУ. Училась в Сумском филиале Харьковского политехнического института, по специальности - инженер-механик. В 1989-98 годах - заместитель директора ОАО «Конотопский арматурный завод». Народный депутат Украины в Верховной Раде Украины третьего и четвертого созыва, городской председатель Конотопа (с мая 2005 г.).