В Минобороны призвали евродепутатов усилить санкции против РФ

Как говорится на сайте оборонного ведомства Украины, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов в Киеве встретился с делегацией подкомитета по вопросам безопасности и обороны комитета иностранных дел Европарламента во главе с председателем указанного комитета госпожой Анной Фотигой.

Представителей Европарламента интересовала военно-политическая ситуация в районе АТО, состояние реформирования Вооруженных сил Украины и сектора обороны в условиях военной агрессии Российской Федерации далее.

Долгов проинформировал их о ситуации на востоке Украины и состоянии выполнения Минских договоренностей.

«К большому сожалению, есть факты нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-террористических войск есть потери, в том числе и среди гражданского населения. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что этот конфликт не является внутренним конфликтом Украины, это конфликт Европы и угроза всей системе европейской безопасности», – отметил заместитель министра обороны.

Он добавил, что, несмотря на достигнутые политические договоренности, сложной остается также ситуация с разведением сил за нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

В этой связи Долгов подчеркнул, что Украине было бы сложно противостоять российской агрессии на передовой линии сдерживания для Европы без мощной поддержки партнеров и друзей. Заместитель министра призвал европейских партнеров усиливать режим санкций против агрессора.

В свою очередь Анна Фотыга заверила представителей украинской стороны в дальнейшей поддержке в борьбе с российской пропагандой и агрессией.