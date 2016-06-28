Сакварелидзе представил команду новой украинской политической партии

В нее, в частности, вошли еще один бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько, экс-народный депутат Виктор Чумак, бывший главный редактор украинского Forbes Владимир Федорин, бывший председатель Нацагентства по вопросам госслужбы Денис Бродский и другие, сообщает ТСН.

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Новая политсила ставит целью "защиту государственного суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины, уничтожение олигархически-клептократичной системы, создание сильного государства, основанного на справедливости, взаимном уважении и доверии, объединение украинского общества вокруг абсолютного неприятия коррупции, развитие в Украине общества открытого доступа".

Сакварелидзе сообщил, что этап предварительных консультаций завершено и сейчас создаются команды в регионах.

Как сообщал УНИАН, 29 марта заместитель генерального прокурора - прокурор Одесской области Сакварелидзе был уволен из органов прокуратуры.

На сайте ГПУ тогда отмечалось, что генпрокурор Виктор Шокин привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Позже Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение самого Шокина с должности генпрокурора. Сам Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности замгенпрокурора стала его борьба с воровством, коррупцией и круговая порука в прокуратуре.

После увольнения Сакварелидзе сообщил, что 29 марта встречался с президентом Петром Порошенко. По его словам, президент заявил, что увольнение Сакварелидзе не было с ним согласовано.