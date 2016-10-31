Нацсовет реформ хочет ввести нулевые декларации для всех украинцев

Об этом заявил секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив в понедельник, 31 октября, во время брифинга.

Шимкив отметил, что следующим шагом антикоррупционной реформы должно стать введение нулевого декларирования, подразумевающего необходимость предоставить данные о доходах и имущество для всего населения страны.

Читайте такжеПорошенко о своей декларации: все ценное имущество было куплено до президентства

«Внедрение в будущем нулевой декларации для всех граждан Украины является важной частью реформы», - подчеркнул замглавы АП.

«У нас в Украине довольно беспрецедентный случай в мировом масштабе, потому что такого уровня публичности не существует ни в одной стране мира. Это факт. Вы не найдете в реестрах европейского сообщества информации о наличных средствах политиков и госслужащих, вы не найдете информации о их личных вещах», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.