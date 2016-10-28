Луценко исключил увольнение Горбатюка с должности следователя по делам Майдана

Об этом Луценко сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Я не допускаю увольнения Горбатюка вообще и сказал ему: «Сергей, даже не надейся», - отметил генпрокурор.

При этом он добавил, что имеет «претензии к господину Горбатюку - они объективные, технические - большой сложный коллектив, очень сложное дело, есть ошибки следователей, есть вещи, с которыми надо разбираться Генеральной инспекции (речь идет о Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры - УНИАН), потому что, простите, когда в суд подается дважды одно из наиболее резонансных дел, оно возвращается обратно лишь потому, что кто-то из работников департамента написал неверный адрес, то меня интересует - что это за работник и сколько стоит такая ошибка по делу на несколько сот миллионов».

Луценко считает, что Горбатюк «должно быть неизменным руководителем следствия по вопросу Майдана, потому что никто лучше него в этом не разбирается».

Читайте такжеЛуценко: Горбатюк хочет расследовать дела Майдана еще 2-3 года

При этом он подчеркнул, что будет всячески стимулировать Горбатюка: и добрым словом, и выговорами, и материально, потому что он обеспечен всей техникой, которую хотел, всеми компьютерными программами, которые хотел, премиями, чем угодно, и, в том числе, критической оценкой».

«Я даже не допускаю идею о его смене как руководителя следствия Майдана», - добавил генпрокурор.

Также Луценко отметил, что Горбатюк выступает категорически против заочного осуждения.

«С моей точки зрения, это неправильно - прокурор не должен выбирать, что этот закон хороший, а этот закон не хороший, потому что это не его работа. Прокурор должен делать все согласно действующему законодательству», - добавил Луценко.

«Ввиду того, что я не допускаю смены руководителя следствия по Майдану господина Горбатюка, то я переношу экономические дела, которые уже должны идти в суд работникам прокуратуры, действующим по закону», - добавил он.

При этом Луценко сообщил, что будет обращаться к Верховной Раде по поводу необходимости совершенствования норм законодательства о заочном осуждении преступников.

Генпрокурор подчеркнул, что «прокурор не должен прекращать свою деятельность, говоря о том, что он не хочет выполнять закон. Чтобы не вводить в конфликт департамент, я просто оставляю за Горбатюком то, что он может делать, а другие - те, кто понимает, что прокурор должен двигаться по закону - будут двигаться к передаче в суд дел - УНИАН)».

Он выразил надежду, что депутаты услышат об этой проблеме и откорректируют закон о заочном осуждении.

Как сообщал УНИАН, 22 октября заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Луценко объявил Горбатюку выговор за ненадлежащую организацию расследования уголовных производств в отношении бывших высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича, фигурантов санкционного списка Европейского Союза.

24 октября в Генпрокуратуре проинформировали, что для активизации и завершения досудебного следствия и передачи в суд «большого уголовного дела» в отношении Януковича и лиц из его ближайшего окружения создано управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В состав этого управления вошли 63 сотрудника.

Читайте такжеВ Нацполиции заявили о прогрессе в деле Шеремета и ждут информацию от Германии

Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, создано в рамках реорганизации департамента специальных расследований ГПУ с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, Горбатюк и в дальнейшем остается руководителем департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. За этим департаментом остается расследование и передача в суд дел в отношении Майдана.

25 октября Горбатюк заявил, что считает незаконным выговор генпрокурора и оспаривает его.