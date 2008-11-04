Сколько стоит кресло президента США

Нынешняя президентская кампания в США стала самой дорогой в истории. Больше всего потратились основные кандидаты — республиканец Джон Маккейн и Барак Обама.

По законам США, каждый кандидат имеет право на госфинансирование своей предвыборной кампании. Однако бюджетные средства выделяются лишь в том случае, если претендент на президентский пост обязуется потратить на агитацию не более 84 миллионов долларов. Оба кандидата отказались от этой возможности, сделав ставку на деньги спонсоров и просто неравнодушных американцев.

Так, кандидат от республиканской партии Джон Маккейн, по данным Федеральной избирательной комиссии США, собрал взносы и пожертвования в сумме 363 миллиона долларов. Из этой суммы он уже потратил 293 миллиона. Обаме удалось привлечь больше средств на свою кампанию — 639 миллионов долларов. Потратил он, по данным избирательной комиссии, 573 миллиона.

Больший бюджет позволил Обаме покупать время для агитации в телеэфире. На прошлой неделе сразу по семи национальным каналам США прошел получасовой рекламный фильм о демократе, который обошелся его предвыборному штабу в 5 миллионов долларов. Для показа этого фильма крупнейшие телеканалы прервали вечернюю трансляцию своих программ.

Небогатая казна Джона Маккейна позволяет транслировать только 30-секундные ролики. Впрочем, политтехнологи умело используют это. Так, после фильма Обамы на телеканале FOX появился Маккейн с заявлением, мол, из-за моего соперника трансляция чемпионата по бейсболу была перенесена на 15 минут! На большинство американцев этот ход имел значительное воздействие.

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