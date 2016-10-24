Президент подписал закон о пародиях, карикатурах и попурри

Об этом сообщается на сайте парламента.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 октября приняла изменения в закон «Об авторском праве и смежных правах» об использовании объектов авторского права в пародиях, попурри и карикатурах (№3586).

За данное решение проголосовали 227 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом разрешено использовать без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) обнародованные литературные, художественные, музыкальные и другие произведения для создания на их основе сочинений в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, попурри либо карикатуры, а также использование такой пародии, попурри или карикатуры.

В законе содержатся определения понятий «пародия», «попурри» и «карикатура».