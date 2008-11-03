Снижение цены на газ для Европы Газпром отобьет за счет Украины

Стоимость российского газа для Украины в 2009 году может составить $230-250 за тысячу кубометров – на 22-28% выше действующей. За счет повышения цен для Украины "Газпром" собирается компенсировать выгоду, упущенную на поставках в Европу: в пятницу российская госмонополия впервые официально объявила о снижении цен для стран Евросоюза, пишет Коммерсант-Украина

В минувшую пятницу председатель совета Национального банка Украины Петр Порошенко заявил, что цена на импортный газ для нашей страны в 2009 году может составить $230-250 за тысячу кубометров. Господин Порошенко пояснил, что исходит из договоренностей с российской стороной о том, что "будет сделана скидка на поэтапный переход к рыночной цене газа". По его словам, газ "точно не будет стоить $179,5, как в этом году, но не поднимется и до $400". Напомним, что в проекте госбюджета Украины на 2009 год цена природного газа официально не указана. Но, по словам первого заместителя главы секретариата президента Александра Шлапака, "исходя из макроэкономических показателей бюджета, цена газа заложена правительством на уровне $250-260 за тысячу кубометров".

Официально в "Газпроме" не комментируют цены на газ для Украины. Минувшим летом глава "Газпрома" Алексей Миллер после очередных газовых переговоров, не увенчавшихся погашением украинского долга, заявил, что коммерческая цена газа для Украины – $400 за тысячу кубометров. После этого стороны подготовили проект межправительственного соглашения и среднесрочного договора о поставках газа, предусматривающих отказ от посредника RosUkrEnergo и переход "Газпрома" на прямые контакты с НАК "Нафтогаз Украины". Ожидалось, что оба документа будут подписаны в ходе визита в Москву премьер-министра Юлии Тимошенко, но подписан был только межправительственный меморандум, а подписание договора перенесли на ноябрь. Как пояснили сразу два менеджера "Газпрома", прежде чем перейти на прямые поставки, "Нафтогаз" должен погасить порядка $2 млрд текущей задолженности перед RUE. Источник Коммерсанта в "Газпроме" считает, что в ноябре договор должен быть подписан, если этому не будут препятствовать политические обстоятельства.