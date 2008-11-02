В понедельник Днепропетровской области представят нового прокурора

Приведет Медведько

В понедельник, 3 ноября, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО представит работникам органов прокуратуры нового прокурора Днепропетровской области Михаила КОСЮТУ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Как сообщал УНИАН, 30 октября А.МЕДВЕДЬКО назначил своим приказом прокурором Днепропетровской области государственного советника юстиции второго класса М.КОСЮТУ вместо погибшего Владимира Шубы.

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