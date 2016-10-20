Порошенко по итогам встреч в Брюсселе и Маастрихте заявил, что Украина имеет твердую поддержку ЕС

Глава государства отметил, что на встрече с президентом Европейского Парламента Мартином Шульцем обсудил необходимость ускорения принятия решения ЕП в части безвизового режима и поддержки торговых преференций.

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«Украина имеет твердую поддержку значительного большинства депутатов Европарламента. И на сегодняшний день, сразу после решения по созданию механизма приостановления безвизового режима, мы не имеем никакого сомнения, что это решение будет немедленно принято», - отметил глава государства во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам президента, он убедился в этом и во время встреч в рамках саммита Европейской народной партии. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского Совета Дональд Туск и ряд руководителей стран - членов Европейского Союза поддержали необходимость ускорения предоставления безвизового режима, поддержки Украины в завершении процесса ратификации Соглашения об ассоциации и обеспечения торговых преференций, отметил он.

«Маастрихт - это символическое город. С него 25 лет назад начался финансовый союз и он является символом европейской интеграции. Я впервые был в зале, где были подписаны эти исторические документы. И сегодня я почувствовал твердую и надежную поддержку ЕС в наших устремлениях по выполнению тех программ, которые мы обсуждали», - отметил президент.

Глава государства сообщил, что во время его встреч в Брюсселе главы государств и правительств отмечали, что, учитывая продемонстрированное безответственное поведение РФ в Алеппо, будет обсуждаться вопрос России на сегодняшнем заседании Европейского Совета. Лидеры стран отметили твердую позицию ЕС по обеспечению поддержки Украины в защите ее суверенитета, территориальной целостности и независимости.