Корбан заявил о новых обысках силовиков

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКорбан поздравил жителей Днепра с обновленным названием города

"Сегодня утром у меня и у моих соратников в Днепре опять что-то ищут. Прокуроры и сотрудники Альфы из Киева. Даже бронетранспортер опять подкатили. Как и в прошлом, средства не оправдали цель. Ожидаемо ничего не нашли, кроме детских компьютеров", - говорится в сообщении.

При этом Корбан с удивлением комментирует произошедшее и связывает эти события с "попыткой переворота в городском совете".

Напомним, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о его домашнем аресте на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на это решение.

15 марта 2016 года Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Днепровского райсуда об избрании Корбану меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля.

Позже судья Чаус по ходатайству адвокатов изменил Корбану меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест до 15 апреля 2016 года.