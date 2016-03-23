Генпрокуратура подала апелляцию на изменение меры пресечения Корбану

Об этом сегодня журналистам сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.

«Апелляция подана. В данном случае для нас это не принципиально, так как если человек сделал выводы своего поведения и будет выполнять все обязанности подозреваемого, находясь под домашним арестом, то в принципе оснований не будет особых менять это (избранную судом меру пресечения - УНИАН) на более жесткую», - сказал Куценко.

В то же время он отметил, что прокурор, который ведет дело, сам решил обжаловать это решение, как процессуально независимое лицо.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта Днепровский районный суд Киева изменил бывшему председателю политсовета партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадию Корбану меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Соответствующее постановление огласил судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус, удовлетворив таким образом ходатайство стороны защиты Корбана.

В свою очередь адвокат Корбана Оксана Томчук сообщила журналистам, что, согласно постановлению суда, избранная Корбану мера пресечения будет действовать до 15 апреля.

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При этом на ее подзащитного возложена обязанность круглосуточно находиться по месту жительства без ношения электронного браслета.

По словам Томчук, сегодня Корбана под конвоем должны доставить к месту жительства в Днепропетровск.

После заседания суда прокурор заявил, что прокуратура обжалует решение об освобождении Корбана из-под стражи под домашний арест.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о его домашнем аресте на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

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28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на это решение.

15 марта, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Днепровского райсуда об избрании Корбану меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля.