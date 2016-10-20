"Батькивщина" и Оппоблок голосуют в унисон против конфискации средств Януковича - НФ

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами, передает пресс-служба партии.

"Это стало привычным - голосование "Батькивщины" и Оппоблока в унисон. Они вместе не поддерживают никаких инициатив, которые пошли бы на продолжение курса реформ. Зато расшатывают ситуацию в стране", - подчеркнул он.

Бурбак подчеркнул, что средствами, которые будут возвращены в Государственный бюджет в результате процедуры спецконфискации, будет увеличено финансирование оборонной промышленности и осуществлена единовременная денежная выплата пенсионерам, которые получают минимальную пенсию, а также бюджетникам.

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"Мы считаем, что режим спецконфискации предоставит возможность те полтора миллиарда долларов США, которые были арестованы Правительством Яценюка, вернуть в Государственный бюджет. Есть законопроект №5088, которым предлагается распределение: 50% этих денег, а это около 20 млрд гривен - на повышение обороны, а 20 млрд гривен - на единовременную выплату в размере 1130 грн для более 9-ти млн пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, и более чем 3-м миллионам бюджетников. Это будет восстановление справедливости", - резюмировал Бурбак.