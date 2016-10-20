Бессмертный объяснил, почему не стоит ожидать прогресса от переговоров "нормандской четверки"

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Роман Бессмертный, передает "112 Украина".

Посол заявил, что прогресс в том, что сама встреча состоялась.

"Есть определенные расхождения в заявлениях. Украина говорит, что договорились о полицейской миссии ОБСЕ, Россия говорит о расширении миссии ОБСЕ. Решение о расширении было принято летом 2015 года. Решение, о том, чтобы допустить миссию в места хранения техники, было принято осенью 2015 года, ситуация такой и осталась. Теперь надо следить, как слова материализуются в конкретные действия. Эти информационные различия заложат ответ на вопрос, будет прогресс или нет. С моей точки зрения, ожидать прогресса не следует. Несмотря на то, что стороны говорят, нет ответов, что делать", - сказал Бессмертный.

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Напомним, переговоры в Берлине начались вчера, 19 октября, и продолжались около пяти часов.

По результатам переговоров Порошенко сообщил, что никаких документов подписано не было. Он заявил, что Дебальцево должно стать одной из зон разведения сил и средств. При этом украинский президент отметил, что РФ поддержала размещение полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, а Путин - что Россия поддержала предложение расширить миссию ОБСЕ на Донбассе.