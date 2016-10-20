Бессмертный объяснил, почему не стоит ожидать прогресса от переговоров "нормандской четверки"
Прогресса после переговоров "нормандской четверки" не стоит ожидать, потому что нет ответов на вопрос "что делать".
Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Роман Бессмертный, передает "112 Украина".
Посол заявил, что прогресс в том, что сама встреча состоялась.
"Есть определенные расхождения в заявлениях. Украина говорит, что договорились о полицейской миссии ОБСЕ, Россия говорит о расширении миссии ОБСЕ. Решение о расширении было принято летом 2015 года. Решение, о том, чтобы допустить миссию в места хранения техники, было принято осенью 2015 года, ситуация такой и осталась. Теперь надо следить, как слова материализуются в конкретные действия. Эти информационные различия заложат ответ на вопрос, будет прогресс или нет. С моей точки зрения, ожидать прогресса не следует. Несмотря на то, что стороны говорят, нет ответов, что делать", - сказал Бессмертный.
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Напомним, переговоры в Берлине начались вчера, 19 октября, и продолжались около пяти часов.
По результатам переговоров Порошенко сообщил, что никаких документов подписано не было. Он заявил, что Дебальцево должно стать одной из зон разведения сил и средств. При этом украинский президент отметил, что РФ поддержала размещение полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, а Путин - что Россия поддержала предложение расширить миссию ОБСЕ на Донбассе.