Яценюк объявил перерыв, чтобы все «дополировать»

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва у председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА состоятся консультации с представителями фракций относительно принятия во втором чтении президентского антикризисного законопроекта.

Перед объявлением перерыва А.ЯЦЕНЮК сообщил, что Комитет ВР по экономической политике уже согласовал текст законопроекта ко второму чтению.

Кроме того, отметил он, как стало известно из СМИ, Комитет ВР по таможенной и налоговой политике также уже проработал соответствующий законопроект.

«Мы сейчас до 11.00 с руководителями фракций и комитетов дополируем данный законопроект, а будет ли окончательная версия, или не будет – будем в зале идти по каждой отдельно взятой поправке», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом председатель ВР отметил, что парламент должен сначала решить проблемы государства, а уже потом - проблемы каждой отдельно взятой политической силы.